Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Заявка Ростовской области на инфраструктурный проект по модернизации городского трамвая в Ростове-на-Дону была одобрена правительственной комиссией по региональному развитию в РФ. Вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину проект представил донской губернатор Василий Голубев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовский трамвай

На модернизацию трамвая в областном центре предполагается направить инфраструктурный бюджетный кредит в размере 15,4 млрд рублей и 69,3 млрд рублей из внебюджетных источников. В рамках реконструкции планируется построить более 76,8 км современных трамвайных путей, модернизировать 46 км существующей сети, приобрести около сотни вагонов, обустроить остановочные комплексы.

Власти рассчитывают проложить новые трамвайные линии, которые соединят центр Ростова-на-Дону с жилыми районами Левенцовский, Верхний Темерник, Суворовский, Вересаево и другими.