Москва, 30 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки госпитализировали 969 человек с коронавирусом, скончались 62 пациента. На ИВЛ находятся 335 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 30 сентября оперштаб Москвы.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Количество госпитализаций, тяжелых случаев и смертности, наглядно демонстрирует, что в целом ситуация находится под контролем медиков. Кроме того, вводятся дополнительные меры по выявлению коронавируса на ранних стадиях.

Так, 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания и таким пациентам сразу будет определена схема лечения и выданы лекарственные препараты, а также согласие на самоизоляцию.

Помимо экспресс-тестирования пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.