Москва, 30 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В России программу льготной ипотеки нужно распространить на вторичное жилье. Об этом 30 сентября заявила эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Ипотека

«Для того, чтобы сбалансировать ситуацию, ОНФ предложил распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан. Для многодетных семей, для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для врачей, для педагогов и так далее. Плюс это должно происходить в тех регионах, где новое жилье не строится, — сказала Пожарская. — Понятное дело, что главной целью этих льготных программ кредитования было, помимо увеличения доступности жилья, еще и стимулирование строительного сектора. Но девелоперы сейчас стали завышать стоимость жилья. И на фоне этого растут цены, растут размеры ипотечных кредитов. И раз есть программы поддержки, то граждане, не понимая, что будет в будущем, стараются сейчас воспользоваться теми инструментами, которые есть, для того чтобы улучшить свои жилищные условия. Тем более что старый жилищный фонд, конечно, не отвечает требованиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что многие граждане РФ пытаются решить проблемы с ипотекой с помощью потребительского кредитования.