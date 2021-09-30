Пенза, 30 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день коронавирус выявили у 250 жителей, сутками ранее заболели 246 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 30 сентября в регионе всего зарегистрировали 70 589 случаев заражения.

Коронавирус

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Выздоровели 57 611 жителей, в том числе за сутки — 75 человек. Скончались за время пандемии 2709 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на фоне роста заболеваемости будут задействованы дополнительно 20 единиц автотранспорта. За пациентами с сахарным диабетом и болезнями кровообращения усилят наблюдение. Для них планируют возобновить работу колл-центров.

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