Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Создатели сериала «Легенды завтрашнего дня» выложили в сеть новые кадры седьмого сезона. Изображения были опубликованы 30 сентября на портале Comicbook.

Супергерои

В конце шестого сезона шоу его герои застряли в1925 году в городе Одесса штата Техас. Ранее DC сообщила, что, по сюжету первого эпизода продолжения, члены команды привлекут к себе внимание со стороны директора ФБР Джона Эдгара Гувера.

https://twitter.com/206geek/status/1443393795026874368

Напомним, премьера седьмого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня» состоится 13 октября 2021 года на The CW. Телеканал показывает это шоу с 21 января 2016-го.