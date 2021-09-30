Москва, 30 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Обширные противовирусные меры предпримет оборонное ведомство во время осенней призывной кампании и учтёт при этом весенний опыт. Об этом замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин сообщил 30 сентября на брифинге, посвящённом осеннему призыву.

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По его словам, весной призывников разделяли на потоки для медосвидетельствования. Медосмотр был барьерным, призывные и сборные пункты дезинфицировали. Призывникам на сборных пунктах измеряли температуру и тестировали на COVID-19, всем выдавали защитные маски.

В осенней призывной кампании, которая стартует 1 октября, будут реализованы те же мероприятия. Военные комиссариаты оснастят средствами индивидуальной защиты и антисептиками, сказал Черкашин.

Как сообщало ИА REGNUM, призыву на военную службу осенью 2021 года подлежат свыше 127 тыс. человек.

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