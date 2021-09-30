Вашингтон, 30 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Лили-Роуз Депп, дочь артиста Джонни Деппа, присоединилась к актёрской группе сериала «Идол» от HBO. Об этом 30 сентября сообщает издание «Канобу».

Georges Biard Лили-Роуз Мелоди Депп

По данным СМИ, создателями сериала являются рэпер The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) и Сэм Левинсон («Эйфория»). Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Добавим, что шоу «Идол» расскажет об отношениях поп-певицы и владельца ночного клуба, который по совместительству является лидером тайного культа. Главную мужскую роль в сериале исполнит The Weeknd.