Новосибирск, 30 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1850 пациентов, в том числе 28 детей. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 198 человек, на ИВЛ — 23 пациента», — уточнил оперштаб. Всего в регионе сделано 2 523 753 теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области по данным на сегодня, 30 сентября, за минувшие сутки было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом.