Красногорск, 30 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Полномочиями члена Совета Федерации России от Подмосковья наделен депутат Московской областной думы Александр Двойных. Его кандидатура путем голосования была утверждена на первом заседании законодательного собрания Подмосковья нового созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Кандидатура Двойных бала утверждена единогласным решением. За наделение его полномочиями проголосовали все 49 присутствующих депутатов.

«Я приложу все усилия, чтобы опыт, накопленный в совместной работе, динамика развития Подмосковья, уровень социального благополучия наших граждан выходили на новый уровень», — заявил после своего избрания Двойных.