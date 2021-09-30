Кишинёв, 30 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКС) в ходе заседания 30 сентября в связи завершением срока контракта на поставку газа из России выступили с инициативой пригласить ответственного за переговоры «Газпромом». Трансляцию заседания вела пресс-служба парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В какой мы стадии находимся, кто и где ведёт переговоры? Какие предложения поступают с нашей стороны, со стороны наших партнеров, и когда это закончится?» — заявил депуат Олег Рейдман.

Он отметил, что пока нет уверенности в том, что потребности Молдавии в газе будут удовлетворены. Была объявлена инициатива БКС пригласить в парламент с докладом министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, чтобы он сообщил последние новости о переговорах.

Парламентское большинство, которое представляет пропрезидентская партия «Действие и солидарность», отклонило предложение Блока коммунистов и социалистов.

Напомним, срок действующего контракта на поставку газа в Молдавию из России истекает 30 сентября. Спыну 17 сентября сообщил, что основные вопросы по подписанию нового контракта решены, осталось договориться о срок действия соглашения. В компании «Молдовагаз» сообщили о возможном подорожании газа на 35%.