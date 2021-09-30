Грозный, 30 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Чечне число вылечившихся от COVID-19 составило к концу сентября 20 971 человек. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло в регионе 22 607 человек. Такие данные приводит 30 сентября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в республике выявили еще 67 пациентов с коронавирусом. С 11 сентября в регионе наметилась стабилизация эпидситуации. Если в начале месяца численность заболевших была выше ста человек в сутки, то теперь более 55−67 новых пациентов не фиксируется.

Умерли в Чечне за все время пандемии 593 человека, в том числе смерть троих жителей зафиксирована за прошедшие сутки.