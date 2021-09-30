Волоконовский район, Белгородская область, 30 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В колонию строгого режима отправится 32-летний житель Волоконовского района Белгородской области. Мужчина до смерти избил пятилетнего сына, не обнаружив в доме деньги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Трагедия произошла 29 мая 2021 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал искать в доме деньги, и не обнаружив их на привычном месте, выместил злобу на сыне. Мальчика госпитализировали с тяжёлой черепно-мозговой травмой, но на следующий день он скончался.

Подсудимый свою причастность к совершению преступления отрицал, а в ходе следствия давал иные показания, уточнили в прокуратуре. Суд приговорил злоумышленника к 13 годам в исправительной колонии строгого режима, а после отбытия наказания — ещё на 1,5 года ограничения свободы.