Уфа, 30 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. 420 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 66 879 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 58 334 человека, в том числе 512 победили вирус за прошедшее 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 21 пациента с COVID-19. Прививки от этой инфекции поставили 1 282 792 человека, завершили вакцинацию 1 175 839 человек.

Согласно данным на 29 сентября в республике за сутки выявили 391 носителя коронавируса.