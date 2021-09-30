Лондон, 30 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции Великобритании контролируется властями страны. Об этом 30 сентября заявил заместитель британского министра финансов Саймон Кларк в эфире телеканала Sky News.

Бензин

«Топливный кризис, к счастью, ослабевает. Сейчас на АЗС доставляется больше топлива, чем на них реализуется, таким образом сейчас кризис находится абсолютно под контролем», — сказал он.

Также Кларк подчеркнул, что ситуация с топливом в стране улучшится в случае, если прекратится ажиотажный спрос на него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что читатели британской газеты Daily Express считают, что европейским странам, в том числе Великобритании, в будущем грозят проблемы из-за дефицита газа.