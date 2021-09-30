Москва, 30 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, рассказал о планах по увеличению производства СПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство — я эту цифру назову, уверен, что она будет достигнута, — до 140 млн тонн в год», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия готова оказать содействие и поддержку Казахстану в строительстве АЭС.

Он отметил, что Россия внимательно следит за планами своих соседей, друзей и союзников в области мирного атома. Москва предлагает партнёрам, включая Казахстан, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций.