Ташкент, 30 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля, в День учителя и наставника, который отмечается в Узбекистане 1 октября, состоится торжественная церемония открытия филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом ИА REGNUM сообщила представитель пресс-службы Ташкентского международного кинофестиваля Анна Гриценко.

Dilshod Akbarov Ташкент

«Данный филиал в Ташкенте станет первым зарубежным филиалом Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)», — отметила Гриценко.

По ее словам, обучение студентов будет вестись по двум специальностям — «драматургия» и «продюсерство», кроме того, 50 процентов мест для учащихся оплачивается за счёт государственного бюджета.

Гриценко сообщила, что на территории Агентства кинематографии в Ташкенте для филиала ВГИКа будет открыто отдельное здание.

«В следующем году там запланировано открытие молодежного медиа-центра. Он создается для того, чтобы студенты смогли оттачивать свои практические навыки и общаться с известными кинематографистами», — отметила собеседник агентства.

Организаторами торжественной церемонии открытия являются Агентство кинематографии Республики Узбекистан, Министерство культуры Российской Федерации и представители Всероссийского государственного института кинематографии.