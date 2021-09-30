Омск, 30 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Число жертв коронавирусной инфекции выросло в Омской области.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в областном минздраве, за прошедшие сутки в регионе скончались девять пациентов с коронавирусом.

За весь период пандемии в Омской области умерли 2229 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в регионе выявлено 84 464 носителя коронавируса. Общее число выздоровевших — 64 948 человек.