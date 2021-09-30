Монако, 30 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Официальное расследование в отношении белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака начала Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Об этом 30 сентября сообщается на сайте организации.

FISUTV Кристина Тимановская

Расследование инициировано в связи с ситуацией с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Проводить его будет орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit) совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Отмечается, что результаты расследования будут опубликованы после завершения разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Олимпиады в Токио Тимановская раскритиковала руководство белорусского олимпийского комитета из-за организационных недоработок. Из-за этого её отстранили от участия в соревнованиях и отвезли в аэропорт, чтобы она улетела на родину. Однако там она обратилась в японскую полицию, заявив, что опасается за свою безопасность. Позже её приняли в посольстве Польши и выдали гуманитарную визу.