Вашингтон, 30 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Twitter набирает популярность ролик, в котором герой сериала «Клан Сопрано» Тони Сопрано убегает от монстров из игры Fallout: New Vegas. Об этом 30 сентября сообщает портал Screen Rant.

Fallout

Видео в соцсеть выложил пользователь IGotSilver, оно представляет собой монтаж сцены из сериала и записи игрового процесса Fallout: New Vegas. Зрители могут видеть как Тони Сопрано говорит с другим персонажем шоу, а впоследствии сначала убегает от Когтя смерти, а затем от другого монстра — Касадора (крупное насекомое-мутант).

Примечательно также то, что в ролике Тони получил свой Пип-Бой (наручный персональный компьютер в играх Fallout). С момента публикации видео набрало более 666 тыс. просмотров, 54 тыс. лайков и 15 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/IGotSilver/status/1442567469013430272

Напомним, роль Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано» исполнил актёр Джеймс Гандольфини. Релиз игры Fallout: New Vegas состоялся 19 октября 2010 года.