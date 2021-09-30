Новосибирск, 30 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 сентября, за минувшие сутки было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 172 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 89 лет и женщины в возрасте 58 лет, 61 год, 62 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 79 лет. Всего в регионе умерли 2985 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 63 542 случая заражения коронавирусом, в том числе у 5311 детей; 50 437 пациентов полностью выздоровели (+105 за сутки).