Москва, 30 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Более 127 тыс. человек будут призваны на военную службу осенью 2021 года. Об этом начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил 30 сентября на брифинге, посвящённом осеннему призыву.

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«Призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек», — сказал Бурдинский.

По его словам, предстоящая призывная кампания не будет существенно отличаться от прежних. Во всех регионах России призывные комиссии начнут работать с 1 октября. Исключение составят муниципальные образования с призывом один раз в год. Некоторые комиссии приступят к работе 1 ноября.

Замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин напомнил, что требования к здоровью призывников повышены.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в России призвали в армию более 134 тыс. новобранцев.

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