Москва, 30 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На российском рынке труда существует дискриминация по возрасту, в этом убеждены 65% граждан. Сталкивалось с ней лично по 39% мужчин и женщин, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата из к/ф «Дылда». реж Кантемир Балагов. 2019. Россия Работа

Заявили о присутствии дискриминации по полу 43% опрошенных. При этом сталкивались лично 20%, чаще женщины, чем мужчины — 24% против 17%.

Также существует дискриминации по наличию или отсутствию детей (34%). Сталкивались с ней 20%, в основном женщины — 44% против 23% мужчин.

О наличии дискриминации при трудоустройстве по семейному положению заявили 26%. При этом лишь 18% столкнулись с этим явлением, 20% женщин и 16% мужчин.

Опрос проведен 28 июля — 23 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 410 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, с отказами в приёме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса столкнулись 15% искавших работу жителей Москвы.

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