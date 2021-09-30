Выборг, Ленинградская область, 30 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В гараже «чёрного копателя» из поселка Перово Выборгского района Ленинградской области, который во время распиливания снаряда лишился обеих рук, а позже скончался от полученных травм, взрывотехники ОМОНа нашли более 130 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Снаряды времен Великой Отечественной войны

«Совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии осмотрели место проживания и гаражи, принадлежавшие погибшему, где обнаружили и обследовали более 130 снарядов различного калибра, несколько десятков взрывателей и запалов, гранату Ф-1, патроны и порох», — рассказали в ведомстве.

Все обнаруженные боеприпасы были оставлены под охраной полиции для передачи военным сапёрам для последующего уничтожения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 сентября в гараже в посёлке Перово Выборгского района Ленинградской области в результате взрыва боеприпаса смертельное ранение получил местный житель. Мужчина увлекался незаконными раскопками на местах боевых действий в годы войны. На место происшествия оперативно выехала дежурная группа разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты, осмотрев место взрыва, установили, что в руках мужчины, предположительно, взорвался 76-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны, который он пытался распилить болгаркой.

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.