Ярославль, 30 сентября 2021, 12:28 — REGNUM Новым руководителем МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля стал Иван Зайцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Зайцев
Иван Зайцев
Yaroslavl.er.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Андрей Степанов покинул свой пост, но остаётся работать на предприятии.

«Одним из главных приоритетов является уборка города и содержание улично-дорожной сети. Это направление будет курировать Андрей Михайлович Степанов в должности первого заместителя директора. Новым руководителем назначен Иван Владимирович Зайцев, он будет решать стратегические вопросы и выстраивать взаимодействие с подразделениями», — сообщили в мэрии Ярославля.

Иван Зайцев до этого назначения также работал в системе департамента городского хозяйства. Он был начальником управления документационного обеспечения, информации и программных технологий. На сайте мэрии он указан пока что в прежней должности.

Также Иван Зайцев известен в Ярославле по работе в «Молодой гвардии «Единой России». В 2013 году он стал лидером региональных молодогвардейцев. Зайцев избирался депутатом муниципального совета Ярославского района, участвовал в выборах в Ярославскую областную думу.

В мэрии заверяют, что сейчас «Горзеленхозстрой» активно готовится к зимней уборе города.

«В настоящее время ведется активная закупка техники, проводится обновление парка, усилен контроль за работой с реагентами в целях повышения качества уборки. Также происходит переход на новые платформы для цифровизации контроля уборки города», — сообщили в мэрии Ярославля.

Вероятно, Зайцев пока ещё исполняет обязанности директора предприятия, так как формально конкурс на замещение вакантной должности только что объявлен.

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