Ярославский «Горзеленхозстрой» возглавил бывший молодогвардеец
Ярославль, 30 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Новым руководителем МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля стал Иван Зайцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Андрей Степанов покинул свой пост, но остаётся работать на предприятии.
Иван Зайцев до этого назначения также работал в системе департамента городского хозяйства. Он был начальником управления документационного обеспечения, информации и программных технологий. На сайте мэрии он указан пока что в прежней должности.
Также Иван Зайцев известен в Ярославле по работе в «Молодой гвардии «Единой России». В 2013 году он стал лидером региональных молодогвардейцев. Зайцев избирался депутатом муниципального совета Ярославского района, участвовал в выборах в Ярославскую областную думу.
В мэрии заверяют, что сейчас «Горзеленхозстрой» активно готовится к зимней уборе города.
Вероятно, Зайцев пока ещё исполняет обязанности директора предприятия, так как формально конкурс на замещение вакантной должности только что объявлен.