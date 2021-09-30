Ярославль, 30 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Новым руководителем МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля стал Иван Зайцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Yaroslavl.er.ru Иван Зайцев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Андрей Степанов покинул свой пост, но остаётся работать на предприятии.

«Одним из главных приоритетов является уборка города и содержание улично-дорожной сети. Это направление будет курировать Андрей Михайлович Степанов в должности первого заместителя директора. Новым руководителем назначен Иван Владимирович Зайцев, он будет решать стратегические вопросы и выстраивать взаимодействие с подразделениями», — сообщили в мэрии Ярославля.

Иван Зайцев до этого назначения также работал в системе департамента городского хозяйства. Он был начальником управления документационного обеспечения, информации и программных технологий. На сайте мэрии он указан пока что в прежней должности.

Также Иван Зайцев известен в Ярославле по работе в «Молодой гвардии «Единой России». В 2013 году он стал лидером региональных молодогвардейцев. Зайцев избирался депутатом муниципального совета Ярославского района, участвовал в выборах в Ярославскую областную думу.

В мэрии заверяют, что сейчас «Горзеленхозстрой» активно готовится к зимней уборе города.

«В настоящее время ведется активная закупка техники, проводится обновление парка, усилен контроль за работой с реагентами в целях повышения качества уборки. Также происходит переход на новые платформы для цифровизации контроля уборки города», — сообщили в мэрии Ярославля.

Вероятно, Зайцев пока ещё исполняет обязанности директора предприятия, так как формально конкурс на замещение вакантной должности только что объявлен.