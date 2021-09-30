Пермь, 30 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 488 новых заражений коронавирусом, что на восемь больше, чем днем ранее, сообщает 30 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 101 558. Выздоровели 89 747 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 3874 пациента. Свободно 15,9% коечного фонда.

С весны 2020 года в регионе жертвами заболевания стали 4857 пермяков, в том числе 29 — за последние сутки.

Напомним, 28 сентября на заседании регионального оперштаба было отмечено, что эпидобстановка в Прикамье обостряется. Ситуация с высокой заболеваемостью COVID-19 усложняется растущими показателями по ОРВИ. Число болеющих в Пермском крае для этого времени года является рекордным. При этом у части пациентов, которым ставится диагноз ОРВИ, впоследствии также подтверждается COVID-19. Число обрабатываемых вызовов неотложной помощи выросло до небывалых ранее 9 тыс. в сутки.

С 4 октября в регионе начнут действовать QR-коды в качестве фильтров безопасности при посещении театров, кафе, музеев и других общественных мест.