Монте-Карло, Монако, 30 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Итальянская компания FV Frangivento представила серийную версию суперкара Sorpasso GT3. Об этом сообщает пресс-служба компании.

FV Frangivento Суперкар Sorpasso GT3

Дебют новинки состоялся на специальном мероприятии в Монте-Карло (Монако). Всего было пока выпущено три модели Sorpasso. Все они посвящены Ближнему Востоку. Первым владельцем Sorpasso GT3 стал известный кардиохирург Абдалла Равех.

Автомобиль полностью сделан из углепластика. В салоне использованы кожа и алькантара от туринской мастерской Mario Levi Group.

Sorpasso GT3 приводится в движение 5,2-литровым двигателем V10 с двойным объемным компрессором, который выдает 880 л. с. С места до 200 км/ч спорткар разгоняется за 9,3 с. Максимальная скорость модели составляет 345 км/ч.

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