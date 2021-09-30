Самара, 30 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что рано утром 30 сентября автомобиль Ваз 2110 ехал по ул. 22 Партсъезда и на кольцевой развязке с ул. Гагарина, наехал на бордюр и опрокинулся. Водитель этого автотранспортного средства скрылся с места происшествия.

Отмечается, что девушка 1998 года рождения, которая находилась в этом автомобиле, получила не совместимые с жизнью травмы.

Вскоре стражи порядка установили личность предполагаемого водителя и задержали его. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре легковой автомобиль врезался в столб.