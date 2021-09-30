Калуга, 30 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 125 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 сентября. Днём ранее, 29 сентября, в регионе был зарегистрирован 121 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 194 человек, 45 621 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 711 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.