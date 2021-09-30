Джакарта, 30 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Министерство торговли Индонезии отправило во Вьетнам 27 тонн тунца на сумму $83 тысячи, сообщает Antara.

aes256 Тунец

Ожидается, что Индонезия расширит возможности для индонезийских малых и средних предприятий по проникновению на мировой рынок.

Раньше Индонезия не экспортировала жёлтопёрого тунца.

Индонезия также намерена осуществлять поставки желтопёрого тунца в Таиланд.

По данным центрального статистического агентства, в период с января по июль 2021 года Индонезия экспортировала 1,2 млн тонн желтопёрого тунца на сумму $4,8 млн. Индонезия отправляет тунец в Японию, США, Вьетнам, Австралию и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Западная Суматра в Индонезии эвакуировало сотни жителей из-за наводнения.

Подробнее в материале: Сотни жителей Индонезии эвакуировали из-за наводнения