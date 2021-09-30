Кабанский район, Бурятия, 30 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Бурятии проживает 115,9 тыс. человек старше 65 лет, что составляет 11,8% населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, пожилых мужчин в два раза меньше, чем женщин — 38,9 тыс. против 77 тыс. человек.

Baikaltravel.ru Бурятия

При этом наиболее «старым» оказалось население Кабанского района и города Северобайкальск, где 21,9% жителей старше трудоспособного возраста. В наиболее «молодых» районах — Окинском и Баргузинском таковых 16,4 и 17,4% соответственно.

«На 1 января 2021 года на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия состояли 261,8 тыс. человек, из них пенсии по старости получали 202,0 тыс. человек», — отметили в службе статистики.