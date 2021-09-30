Мурманск, 30 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 162 новых случая заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в областном центре — 58, Мончегорске — 31 и Оленегорске — 10. На лечении находятся 15 407 человек.

По данным штаба, за сутки скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2078.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 23 888 человек, 867 пациентов скончались.