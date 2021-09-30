Москва, , 12:26 — REGNUM На территории Казахстана до 30-х годов XX века водились туранские тигры, существуют планы по восстановлению их популяции. Об этом 30 сентября сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Токаев отметил, что в Казахстане надеются на помощь российских специалистов.

«А как их восстановить, они где-то сейчас существуют?» — уточнил у коллеги президент России Владимир Путин.

«Может быть, взять за основу те виды, которые существуют на территории РФ», — ответил Токаев.

«Мы когда занимаемся восстановлением некоторых популяций — на Кавказе барсы, ирбисов восстанавливаем в Сибири. У нас не сохранились, но подобные виды сохранились, скажем, в Таджикистане, Иране, и мы завозим их оттуда. Добавляем к тому, что у нас ещё какие-то остатки остались этих животных, и таким образом специалисты работают над их, скажем так, разведением. Где взять тех животных, которые вообще исчезли — вот это вопрос», — заявил российский президент.

«Но тигр есть тигр, он везде более менее, одинаков. Будь то Индия, Россия», — сказал Токаев.

«Нет. В России самый крупный тигр, ну как же. На Дальнем Востоке», — возразил Путин.

Президент Казахстана признал, что вопрос является непростым, «но тигр есть тигр».

«Биологи должны поработать над этим, чтобы попытаться восстановить ту популяцию, которая была когда-то на территории Казахстана. Конечно, на 100% достичь этой цели невозможно, но нужно попытаться», — считает Токаев.