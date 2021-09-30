Москва, 30 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 3998 новых случаев заражения коронавирусом. После прохождения лечения выздоровели ещё 2237 пациентов. Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения еще в среду, 29 сентября, в Москве было выявлено 3004 новых случаев заражения.

Уже сейчас можно с уверенностью говорить о четвёртой волне.

Тем временем в столице продолжаются рейды по торговым заведениям. Так, ТЦ «Авиапарк» грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, торговый центр могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей либо приостановить его деятельность на 90 суток.