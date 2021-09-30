Омск, 30 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. По состоянию на 30 сентября в Омской области подтверждено 84 464 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 362 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в минздраве региона.

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Общее число выздоровевших в Омской области — 64 948 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 466 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в регионе было подтверждено 363 случая заражения коронавирусом, выздоровели 466 человек.