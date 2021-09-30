Париж, , 12:24 — REGNUM Исправительный суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Об этом 30 сентября сообщает телеканал BFMTV.

Николя Саркози World Economic Forum

Уточняется, что приговор был вынесен в отсутствии бывшего французского лидера, не пришедшего на судебное заседание.

При этом, по мнению суда, Саркози продолжал проводить митинги в рамках избирательной программы, несмотря на то, что установленный законом лимит средств был превышен. Всего на предвыборную кампанию бывшего президента Франции было потрачено свыше €42 млн, в то время как по закону можно тратить не более €22 млн, наказание еще судом не определено и идет чтение приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сроки возвращения в Австралию французского посла, отозванного из-за скандала со срывом оборонного заказа, не определены.