Краснодар, 30 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 217 случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 сентября. Это на три случая меньше, чем сутками ранее. В числе новых заразившихся — 27 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 25 муниципалитетах региона. Лидеры по суточной заболеваемости — Краснодар (подтверждено 52 случая), Сочи (43 новых случая) и Кавказский район (17 заболевших.)

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 73 910 человек, в том числе у 4 871 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1300,3. Выздоровели 53 549 человек, скончались 6 223 ковид-пациента. На 30 сентября в стационарах с коронавирусом находятся 3 378 человек, в том числе 94 пациента находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 10 960 кубанцев.