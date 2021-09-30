Красногорск, , 12:27 — REGNUM На первом заседании Московской областной думы нового созыва был избран её председатель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Мособлдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этот пост был утвержден депутат Игорь Брынцалов, занимавший пост председателя предыдущего созыва законодательного собрания Подмосковья. Его повторное назначение на эту должность было поддержано единогласно.

«Я поздравляю всех коллег с избранием. У нас есть основа, есть вновь избранные коллеги. Я уверен, что это хорошая составляющая для плановой, системной работы», — обратился к коллегам по региональному парламенту Брынцалов.

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