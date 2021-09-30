Красногорск, 30 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На первом заседании Московской областной думы нового созыва был избран её председатель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мособлдумы

На этот пост был утвержден депутат Игорь Брынцалов, занимавший пост председателя предыдущего созыва законодательного собрания Подмосковья. Его повторное назначение на эту должность было поддержано единогласно.

«Я поздравляю всех коллег с избранием. У нас есть основа, есть вновь избранные коллеги. Я уверен, что это хорошая составляющая для плановой, системной работы», — обратился к коллегам по региональному парламенту Брынцалов.