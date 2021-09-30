Белгород, 30 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 4,4 млрд рублей выделен Белгородской области, сообщил 30 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

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Глава региона принимал участие в видеосовещании с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Принято решение о выделении Белгородской области бюджетного кредита, который пойдёт на строительство дорог, сетей водоснабжения, водоотведения, школ, детских садов и поликлиник для микрорайонов «Жемчужина» в Белгороде и «Московский» в Белгородском районе.

«Что это даст простому жителю области? Это даст возможность существенно повлиять на конечную стоимость квадратного метра жилья. Это очень важно для тех категорий жителей, которые имеют невысокий доход. Реализация проекта начнётся с 2022 года. Я очень рад, что те планы, которые мы ставим перед собой, постепенно удаётся реализовать», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Белгородские власти также направили ещё одну заявку на инфраструктурный кредит в размере 7,5 млрд рублей.