Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стадион «Арсенал» отремонтируют в два этапа. Завершить работы предполагается в 2022 году. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Это самый крупный муниципальный стадион. На его капремонт выделено более 59 млн рублей. Работы запланированы в два этапа. <…> На сегодня строительная готовность объекта составляет 15%», — написал Логвиненко в Instagram.

В рамках реконструкции будет заменено футбольное поле, легкоатлетическое ядро, отремонтированы ограждения и малые архитектурные формы, а также трибуны для зрителей. Обновлённый стадион будет передан спортивной школе №12.