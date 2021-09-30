Волгоград, 30 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались 12 ковид-пациентов, всего в регионе жертвами инфекции стали 1879 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, накануне, 29 сентября, на Вологодчине коронавирус выявили у 256 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 68 735 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 23 888 человек, 867 скончались.