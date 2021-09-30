Сеул, , 12:17 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии провели 30 сентября трёхсторонние телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

По их словам, южнокорейскую сторону представил специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, американскую — спецпредставитель по КНДР Сон Ким, японскую — глава департамента Азии и Океании Такэхиро Фунакоси.

В ходе 15-минутных переговоров представители трёх стран обменялись мнениями о ситуации в КНДР, разделили озабоченность недавними провокационными действиями КНДР, а также договорились продолжить тесное сотрудничество для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября КНДР совершила пуск своей ракеты в сторону Японского моря.

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