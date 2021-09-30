Сеул, 30 сентября 2021, 12:17 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии провели 30 сентября трёхсторонние телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, южнокорейскую сторону представил специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, американскую — спецпредставитель по КНДР Сон Ким, японскую — глава департамента Азии и Океании Такэхиро Фунакоси.
В ходе 15-минутных переговоров представители трёх стран обменялись мнениями о ситуации в КНДР, разделили озабоченность недавними провокационными действиями КНДР, а также договорились продолжить тесное сотрудничество для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября КНДР совершила пуск своей ракеты в сторону Японского моря.
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