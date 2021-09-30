Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Лагерь российских и украинских туристов, которые собирались подниматься на гору Ушба в Грузии (Сванетия) обокрали неизвестные. Об этом 29 сентября новостному сайту Peterburg2 сообщил один из пострадавших, житель Санкт-Петербурга Глеб С.

Nimuel23 Гора Ушба

Он рассказал, что туристы разбили на ночёвку лагерь перед тем, как подниматься в горы. Утром они обнаружили, что пропали вещи. Были украдены снаряжение для альпинизма, ноутбуки, фотоаппараты, деньги, документы и скрипка. Общий ущерб оценивается в размере $30 тыс.

По словам пострадавшего, туристы обратились в полицию. С тех пор прошло уже более десяти дней, но результата нет. Он отметил, что неоднократно бывал в Сванетии, и там подобное происходит часто. Ранее неизвестные обокрали туристов из Германии, а также была попытка ограбить гостей из Польши.

Глеб С. полагает, что в сванской общине Бечо может действовать банда, специализирующаяся на кражах вещей у туристов, а полиция действует «вяло», что сказывается на имидже края. У российских туристов в случае кражи документов возникают дополнительные сложности, так как в Грузии нет российского посольства.