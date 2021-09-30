Москва, 30 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 888 человек. Об этом 30 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Этот показатель является самым высоким с 25 июля 2021 года. Накануне, 29 сентября, в России выявили 22 430 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев с начала распространения, как следует из статистики штаба, составило 7 511 026.

Среди регионов явное лидерство удерживает Москва — в городе обнаружили за сутки 3998 новых носителей вируса. Далее в первой тройке по суточному приросту следуют Санкт-Петербург и Подмосковье — 2077 и 1216 случаев соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России третьи сутки подряд обновляется максимальное значение суточной смертности от коронавирусной инфекции — 867 летальных исходов.