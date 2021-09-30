Афины , 30 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Сейсмическая активность в греческом районе Фивы не прекращается уже четыре месяца, властям необходимо обновить подход к проблеме с учетом недавнего землетрясения на Крите. Об этом заявил глава Организации по антисейсмическому планированию и защите (OASP) профессор Эвфимиос Леккас Афино-Македонскому информационному агентству 30 сентября.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

«На Комитете по оценке сейсмического риска, который собрался в среду [29 сентября] вечером, мы отметили необходимость того, чтобы муниципалитеты в этом районе полностью обновили всё, что предусмотрено в планах. Все задействованные государственные учреждения также должны быть готовы к тому, чтобы мы не столкнулись со всем тем, с чем столкнулись во время недавнего землетрясения на Крите», — сказал Леккас.

Он добавил, что представители OASP посетили школы в Фивах, чтобы провести обучение действиям в случае землетрясения.

Как сообщалось ранее, в общей сложности 772 дома в пострадавших от землетрясения районах острова Крит были классифицированы как небезопасные. Инженеры проверили в сумме 995 домов в областях, пострадавших от подземных толчков в понедельник, 27 сентября. В результате землетрясения погиб один человек.