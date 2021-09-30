Воронеж, 30 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки подтверждено 566 случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 сентября. В регионе третьи сутки подряд обновляется рекорд суточной заражаемости — накануне, 29 сентября, сообщалось о 562 новых пациентах.

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Выздоровевшими после COVID-19 в регионе за сутки признаны 328 пациентов, скончались за сутки 36 ковид-пациентов.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 133 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 110 831 пациент. Коронавирус унес жизни уже 5 797 человек.