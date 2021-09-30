Вашингтон, 30 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Режиссёр Крис Коламбус («Один дома», «Гарри Поттер и философский камень») покинул проект киноадаптации видеоигры Five Nights at Freddy's. Об этом 30 сентября сообщает портал Collider.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США Крик

Новость в интервью изданию сообщил глава кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум. Продюсер не сообщил о том, получил ли фильм нового режиссёра, но отметил, что ему нравится направление, в котором движется проект экранизации Five Nights at Freddy's. Он добавил, что сейчас студия пытается выдать сценарий, который одобрит автор игры Скотт Коутон, и признал, что это весьма непростая задача.

Напомним, оригинальная игра Five Nights at Freddy’s в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов) вышла 8 августа 2014 года. Она предлагает геймерам выступить в роли охранника пиццерии, которому по ночам приходится обороняться от оживающих аниматроников (роботов, имитирующих движения живых существ).