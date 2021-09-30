Пенза, 30 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Пензенской области от клещей пострадали с начала сезона активности 2974 человека, из них 752 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом 30 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

За истекший отчетный период (с 24 по 30 сентября) от клещей пострадали 89 пензенцев, в том числе 31 ребенок (до 14 лет).

На 30 сентября всего лабораторно исследованы на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом 2065 клещей, снятых с людей, в 328 из них обнаружены возбудители заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за сезон зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев нападения клещей на людей, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. В числе пострадавших 849 детей.

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