Вашингтон, 30 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В сети появились фотографии уникального гусеничного вездехода Ripsaw EV3-F4. Изображения обнародованы на сайте онлайн-аукциона редких коллекционных машин Hemmings.

Hemmings Howe & Howe Ripsaw EV3-F4

Создали вездеход специалисты компании Howe & Howe, которая специализируется на проектировании и изготовлении бронированных и военных автомобилей. Причем прежде всего боевых.

4,5-тонный вездеход оснащён дизельным силовым агрегатом Duramax V8 рабочим объёмом 6,6 л и производительностью 811 л. с. Максимальная скорость машины составляет 97 км/ч. Отмечается, что это одна из самых скоростных гусеничных машин в мире.

Ранее на аукционе Barrett-Jackson в США был продан 42-летний спорткар Porsche 928, который принимал участие в съемках фильма «Рискованный бизнес». Проданное авто участвовало в съёмках сцены погони, которая считается одной из самых известных в современном кинематографе.

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